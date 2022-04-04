Владимир Вдовиченков стал лицом рекламной кампании ПСБ

Лицом весенней рекламной кампании Промсвязьбанка (ПСБ) стал актер Владимир Вдовиченков.

Как рассказали в пресс-службе банка, в этом году кампания направлена не только на повышение узнаваемости ПСБ среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических клиентских сегментов.

Выбор Вдовиченкова в ПСБ объяснили тем, что актер популярен у разных поколений россиян, у него сложился образ честного и открытого человека, он транслирует уверенность и надежность. Это «максимально соответствует позиционированию ПСБ и способствует повышению лояльности к банку как среди действующих, так и среди потенциальных клиентов», подчеркнули в пресс-службе.

Вице-президент — директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова рассказала, что новый видеоролик показывает жизнь обычных людей, которые работают, создают семьи, воспитывают детей. «И все они делают нашу страну сильной», а ПСБ помогает им в этом, подставляя свое крепкое финансовое плечо, добавила она.

Рекламная кампания, слоган которой гласит «ПСБ. Верим в людей!», будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая по ТВ, радио, в интернете.