Уголовное дело возбудили после пожара с 3 погибшими в Астраханской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Астраханской области, в результате которого погибли три человека. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

Пожар произошел 30 марта в селе Енотаевка. Огонь охватил одноэтажный дом на улице Лесной. После локализации горения пожарные обнаружили тела хозяйки дома 1955 года рождения, ее 40-летней дочери и шестилетней внучки.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерте по неосторожности двум и более лицам»), сообщает «Астрахань 24». Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

3 апреля в деревне Тулебля в Новгородской области при пожаре погибли трое детей в возрасте шести, девяти и десяти лет, а также их мать. В результате пожара в здании обрушилась кровля, также уничтожены пристройка и сарай. По факту пожара возбуждено уголовное дело.