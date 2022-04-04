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Туристы встретили вышедшего из берлоги после спячки медведя на Байкале

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В Прибайкальском национальном парке в минувшие выходные зафиксировали первое в 2022 году появление медведя, вышедшего из берлоги после спячки. Таким образом, зимний сон животных продолжался около 200 дней.

Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рассказали, что обычно «весенние» медведи начинают появляться в конце марта в южной части парка. А в этом году первого медведя встретили там, где меньше всего ждали — в Еланцинском лесничестве.

Медведя заметили туристы, находившиеся на льду Байкала в районе залива Бирхин. Он стоял на береговой каменистой полосе. Услышав людей, он скрылся в ближайшие заросли, сообщила научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова, чьи слова приводит ИА IrkutskMedia.

Специалисты советуют посетителям нацпарка не оставлять на стоянках пищевые отходы и мусор, чтобы не привлекать хищника, избегать ночевок в палатках, а на участках с ограниченной видимостью. Обозначать себя звуком, чтобы не застать хищника врасплох и не спровоцировать нападение.

Ранее сообщалось, что в различных российских регионах медведи начали выходить из зимней спячки. Об этом, в частности, сообщили сотрудники национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский». 23 марта медведи проснулись в Московском зоопарке.

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