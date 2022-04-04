Песков назвал истинным патриотизмом готовность идти на любые жертвы ради страны

У слова «патриотизм» не может быть никакого двойного прочтения, только истинная любовь к Родине, которая подразумевает под собой готовности пойти на любые жертвы. Такое мнение высказал в понедельник, 4 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«И конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны. Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента. В таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — подчеркнул свою позицию Песков, отметив, что в понятии «патриотизм» заложено всё, что понимается под преданностью родному государству.

Он добавил, что дискуссия на эту тему носит чисто идеологический характер.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины. Он подчеркнул, что патриотизм — это образ не мыслей, а действий. У тех, кто любит Родину, очень разные лица, а у предателя, по его словам, всегда одно лицо.

2 апреля Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он также отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

21 марта Песков отметил, что митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 18 марта, стал демонстрацией поддержки, которой пользуется Путин. Мероприятие стало отображением желания людей поддержать действия РФ, подчеркнул представитель Кремля.

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину превысил 80%. 30 марта ВЦИОМ также сообщал, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, составляет 76%. Это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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