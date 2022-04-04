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Песков назвал истинным патриотизмом готовность идти на любые жертвы ради страны

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У слова «патриотизм» не может быть никакого двойного прочтения, только истинная любовь к Родине, которая подразумевает под собой готовности пойти на любые жертвы. Такое мнение высказал в понедельник, 4 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«И конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны. Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента. В таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — подчеркнул свою позицию Песков, отметив, что в понятии «патриотизм» заложено всё, что понимается под преданностью родному государству.

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Он добавил, что дискуссия на эту тему носит чисто идеологический характер.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины. Он подчеркнул, что патриотизм — это образ не мыслей, а действий. У тех, кто любит Родину, очень разные лица, а у предателя, по его словам, всегда одно лицо.

2 апреля Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он также отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

21 марта Песков отметил, что митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 18 марта, стал демонстрацией поддержки, которой пользуется Путин. Мероприятие стало отображением желания людей поддержать действия РФ, подчеркнул представитель Кремля.

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину превысил 80%. 30 марта ВЦИОМ также сообщал, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, составляет 76%. Это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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