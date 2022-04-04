Взрывные работы проведут на реках Удмуртии из-за паводка

Взрывные работы на водоемах в Удмуртии могут начаться на этой неделе. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе республики.

Работы запланированы в Кезском, Балезинском, Глазовском и Сюмсинском районах. Взрывы выполнят на участках водоемов, где во время ледохода вероятно образование заторов. В основном речь идет о реках Кильмезь и Чепца, пишет ИА «Сусанин».

Одной из целей подрывов является защита низководных мостов от ледяных заторов. В 2021 году взрывные работы на водоемах стартовали в начале апреля. В 2022 году пик паводка в Ижевске ожидается в конце апреля.

15 марта синоптики в Удмуртии измерили плотность и толщину снежного покрова. По данным специалистов, высота снега превысила средние многолетние значения на 18%. Растаявший в границах бассейна реки Иж снег принесет в Ижевский пруд около 100-130 млн кубометров воды.