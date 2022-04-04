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Движение грузовиков ограничат на дорогах Новосибирской области

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На трассах Новосибирской области с 4 апреля ограничат движение большегрузов. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ограничения продлятся до 22 мая. Они не коснутся пассажирских перевозок, перевозок продуктов питания, лекарств и других социально важных грузов, уточняет издание VN.ru.

«Весной из-за перепада температур земляное полотно теряет свою несущую способность, поэтому оно становится более хрупким и нагрузка тяжеловесных транспортных средств зачастую приводит к его разрушению», — объяснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

При этом ограничения не распространяются на участки дорог К-17 Новосибирск–Кочки–Павлодар с 14+108 км по 15+650 км и К-24 Новосибирск – аэропорт Толмачево с 17+303 км по 17+603 км. Данные отрезки входят в запланированный в 2022 году транспортный коридор, предназначенный для движения междугородних перевозчиков.

С 1 апреля движение грузовиков ограничили на 128 участках трасс Томской области. Меры будут действовать до 15 мая включительно.

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