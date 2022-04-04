Бомбу времен войны уничтожили в Севастополе

В Севастополе в Балаклавском районе был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Авиабомба находилась в непосредственной близости от дороги, частных домов и объектов инфраструктуры.

Тип взрывателя и состояние снаряда позволяли вывезти его на специальный полигон для уничтожения. Перед началом операции по извлечению бомбы район оцепили, а у границы опасной зоны развернули межведомственный оперативный штаб.

Местных жителей попросили на время покинуть территорию. На специальных автобусах их доставили в пункт временного размещения, который развернули на базе кинотеатра «Москва». Эвакуированным предоставили горячее питание и чай.

Авиабомбу ликвидировали на полигоне севастопольского ГУ МЧС, пишет ИА SevastopolMedia.

2 апреля сообщалось, что в Советском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Прибывшая спецгруппа Брянского пожарно-спасательного центра изъяла и обезвредила боеприпас.