Экономисты спрогнозировали приток иностранных средств в Россию в $300 млрд

В текущем году приток средств в Россию из-за границы может составить $200-300 млрд за счет дорогой нефти и снижения импорта в страну. Об этом 4 апреля со ссылкой на экспертов сообщает на своем сайте РБК.

По их данным, 2022 году счет текущих операций России, составивший в прошлом году рекордные $122 млрд, может показать новый исторический максимум.

Платежный баланс России определяется энергетическим экспортом, экспортом других сырьевых материалов и импортом товаров в страну, отмечает Институт международных финансов (IIF). Изменения условий внешней торговли из-за спецоперации оказались отчасти позитивными для России за счет роста цен на энергоносители, отмечается в обзоре IIF от 31 марта.

По оценкам специалистов Bloomberg Economics, Россия в этом году получит $321 млрд от экспорта энергоносителей, что превысит поступления годом ранее, почти на треть больше, ($244 млрд).



Как отмечают в IIF, количество нефтяных танкеров в российских портах в настоящее время немногим меньше прошлогодних значений. Но удорожание нефти сделает доходы бюджета России рекордными.

Как отмечает «Газета.Ru», импорт товаров в Россию в этом году резко сократится и может упасть на 50% на фоне ожидаемого падения внутреннего спроса, прогнозирует IIF.

В результате профицит текущего счёта в 2022 году может составить $200—240 млрд, оценивают эксперты.

1 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Россия может извлечь рекордную прибыль на экспорте нефти и газа в условиях санкций, заработав почти $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году. При этом доходы от продажи нефти и газа уже позволили Москве смягчить последствия санкций.

31 марта немецкий эксперт Янис Клюге предположил , что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы уберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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