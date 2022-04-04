Десятилетняя девочка сбросила щенка с 20-го этажа в Челябинске

В Челябинске 10-летняя школьницы сбросила щенка с высоты 20-го этажа, животное погибло. Об этом 3 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила зоозащитница Татьяна Фекличева.

Активистка опубликовала кадры с камер наблюдения, на которых можно видеть, как девочка тянет упирающегося щенка на поводке на улице, потом заводит его в лифт жилого дома и поднимается на самый верхний этаж здания, отмечает телеканал «360».

Впоследствии юная злоумышленница сбросила беззащитное животное из окна, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следующая запись показывает приехавших на место происшествия полицейских, стоящих над мертвым щенком у высотки Академ Riverside.

По данным портала 74.ru, полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Как предполагают местные жители, к убийству животного может быть причастна 14-летняя школьница, которую ранее подозревали в жестоком убийстве и расчленении котенка.

В феврале в Госдуму внесли законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться новая статья — «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Такое предложение содержится в проекте закона, представленном в Госдуму депутатами Московской облдумы.

В случае принятия законопроекта штрафовать будут за плохое содержание домашних животных, превышение их допустимого количества, а также небезопасный выгул.