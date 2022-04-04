Стоимость ремонта путепровода в Орске выросла на 40 млн рублей

Стоимость ремонтных работ на Гагаринском путепроводе выросла на 40 млн рублей в Орске (Оренбургская область). В ближайшее время планируется повторное проведение госэкспертизы проекта.

Прокуратура обязала администрацию города провести восстановительные работы на путепроводе между площадью Гагарина и проспектом Мира еще в сентябре 2021 года. Правоохранительное ведомство обнаружило многочисленные нарушения в конструкции нескольких путепроводов, в том числе Гагаринского. В отдельных местах зафиксировано интенсивное разрушение бетона, выявлены трещины и отслоение защитного слоя с обнажением арматуры. Кроме того, местами выявлено просыпание грунта насыпи под подпорной стенкой моста. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

С 2020 года администрация несколько раз объявляла тендер на разработку проекта реконструкции моста. Лот удалось разыграть с четвертого раза.

В конце марта жители Орска жаловались на крупные ямы на спуске с путепровода. После повреждения нескольких машин выбоины были засыпаны.