Песков назвал идею Качиньского разместить ядерное оружие США в Польше антироссийской

Политика Польши вызывает обеспокоенность своим антироссийским настроем и воинственностью. Об этом заявил журналистам в понедельник, 4 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на желание Варшавы разместить у себя ядерное оружие.

«Предлагаемые действия могут лишь привести к дальнейшему росту напряженности на континенте», — подчеркнул Песков.

Накануне польский вице-премьер Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag​​​ завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться». Также политик призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, что, по его мнению, стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

В тот же день, 3 марта, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что предложение Польши о размещении на территории государства ядерного оружия США является желанием залезть под ядерный зонтик Вашингтона. Факт же размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории он назвал угрозой для самой Европы.

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, оценивать заявления Качиньского с рациональной точки зрения «просто бессмысленно». Он напомнил, что Качиньские — часть польской элиты, которая ненавидит Россию.

Кроме того, как отметил, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, русофобия в стране стала мейнстримом. Это очевидность, в которой живет страна, отметил он. Прежде он предложил Евросоюзу полностью прекратить торговлю с Россией и заявил о начале «дерусификации» экономики Польши, которая будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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