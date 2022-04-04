Следующий из Тюмени в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет, выполняющий рейс Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом ТАСС 4 апреля рассказал источник из авиационных служб.
«Пассажирский «Суперджет» Тюмень — Москва подал сквок general emergency над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс», — отметил собеседник информагентства.
Сейчас воздушное судно пролетает в небе над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево, где он должен приземлиться, лайнеру осталось чуть меньше часа.
Источником дополняется, что причиной подачи сигнала тревоги стало сообщение об угрозе взрыва.
«Поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского «Суперджета» Тюмень — Москва. Ожидается, что он совершит посадку в Шереметьево около 15:00 мск», — подчеркнул источник.
Также он отметил, что воздушное средство не меняет высоту и курс полета.
15 марта, самолет компании Air Serbia, следовавший по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. На место были направлены контрдиверсионные группы МВД. По предварительным данным, информация о минировании поступила с электронного адреса Украины.