Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Политика
В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Мир
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Туризм
Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам
Экономика
Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы
Политика
Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ
Туризм
В Египет вновь начали летать российские авиакомпании
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции

Следующий из Тюмени в Москву самолет подал сигнал тревоги

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом ТАСС 4 апреля рассказал источник из авиационных служб.

Под закрытым небом: как будут летать россияне
Что происходит в авиаотрасли, пострадавшей от западных санкций

«Пассажирский «Суперджет» Тюмень — Москва подал сквок general emergency над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс», — отметил собеседник информагентства.

Сейчас воздушное судно пролетает в небе над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево, где он должен приземлиться, лайнеру осталось чуть меньше часа.

Источником дополняется, что причиной подачи сигнала тревоги стало сообщение об угрозе взрыва.

«Поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского «Суперджета» Тюмень — Москва. Ожидается, что он совершит посадку в Шереметьево около 15:00 мск», — подчеркнул источник.

Также он отметил, что воздушное средство не меняет высоту и курс полета.

15 марта, самолет компании Air Serbia, следовавший по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. На место были направлены контрдиверсионные группы МВД. По предварительным данным, информация о минировании поступила с электронного адреса Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022