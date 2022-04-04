Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
В Сергиевском районе Самарской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, в том числе двое детей. Организована прокурорская проверка, сообщает региональное надзорное ведомство.
Авария произошла 3 апреля на 1091-м км федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 26-летний водитель LADA Priora, двигавшейся в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania под управлением 48-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки и три его пассажира, в том числе двое детей, получили различные травмы. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи, пишет НИА «Самара».
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит установить причины и условия, способствовавшие аварии.
Вечером 26 марта в Сергиевском районе Самарской области при столкновении легковых машин погибли две женщины. Еще три человека, в том числе подросток, получили травмы. Авария произошла на 1069-м км автодороги М-5 «Урал».