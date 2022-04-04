Китайский концерн Great Wall запатентовал в России рамный внедорожник Tank 800. Схематичные изображения автомобиля загружены в базу Роспатента, сообщает Motor.

«Пока речь идет о регистрации прав на дизайн, ведь «восьмисотый» до сих пор не вышел даже на внутренний рынок. Однако столь ранняя заявка в российском ведомстве может свидетельствовать об экспортных планах. Серийный Tank 800 может дебютировать в этом году», — передает издание 3 апреля.

Отмечается, что новый внедорожник будет иметь длину свыше 5 м с базовым задним приводом, продольным расположением двигателя, четырехместным салоном. Для концепта была заявлена силовая установка на основе бензинового 3,0-литрового V6 с двумя турбонагнетателями.

В ноябре 2021 года Great Wall на международном автосалоне в Гуанчжоу (Китай) представил электрический спортивный автомобиль Mecha Dragon. Это пятиметровый седан с отдельным багажником. В салоне на передней панели установлен большой экран информационно-развлекательной системы. Приборная доска цифровая. Также автомобиль получил панорамную крышу.