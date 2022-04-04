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Песков назвал воинственным предложение Качиньского разместить ядерное оружие США в Польше

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Линия польских руководителей вызывает глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля на брифинге. Так представитель Кремля прокомментировал готовность Польши разместить у себя ядерное оружие США.

«Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — подчеркнул он.

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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 3 апреля рассказал, что страна открыта для размещения в стране ядерного оружия, подчеркнув, что на данный момент такой вопрос не рассматривается, однако «это скоро может измениться». Кроме того, вице-премьер призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО и это бы стало сигналом РФ о том, что руководящий уровень альянса сейчас существует и на востоке.

В тот же день вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что предложение Польши — желание «залезть под ядерный зонтик Вашингтона», а инициатива политика — «очередная провокация». По словам Косачева, факт размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, оценивать данные заявления польских руководителей с рациональной точки зрения «просто бессмысленно».

«Желание свою страну сделать возможным центром ядерного конфликта — такого может хотеть только человек, потерявший чувство реальности из-за патологической ненависти к России. Я не думаю, что политические лидеры западных стран отнесутся к этому заявлению всерьез. <…> Качиньский в данном случае подыгрывает Соединенным Штатам», — подчеркнул профессор.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта в видеообращении к членам саммита Североатлантического альянса призвал НАТО оказать его стране военную помощь без каких-либо ограничений. Также он просил НАТО пересмотреть их отношение и «позаботиться о безопасности».

В середине февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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