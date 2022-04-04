Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Политика
В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Мир
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Туризм
Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам
Экономика
Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы
Политика
Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ
Туризм
В Египет вновь начали летать российские авиакомпании
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции

По факту смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено новое дело

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция возбудила еще одно уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Взялись за руль: в РФ хотят ограничить срок использования автобусов
Минтранс предлагает регионам решать проблему устаревшего автопарка

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по факту ДТП на автодороге М-9 «Балтия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — сказала она.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. До этого было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ за оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух человек.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром 4 апреля.

По данным источника «Известий», водитель не справился с управлением и автобус, пробив ограждение, съехал с эстакады на дорогу, где перевернулся на бок. В салоне в это время находились 20 человек. В результате аварии двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На фотографиях и видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что упавшая машина перегородила движение. Возле нее находятся медработники, сотрудники МЧС и ГИБДД.

На место происшествия сразу же после поступления информации об аварии выехали сотрудники Следственного комитета России по Московской области. Также на место прибыл исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как отметили в «Мострансавто», автобус 2017 года выпуска, последний техосмотр был проведен 23 марта. Перед выходом в рейс он прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Власти Московской области выплатят семьям погибших по 2 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022