По факту смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено новое дело

Полиция возбудила еще одно уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по факту ДТП на автодороге М-9 «Балтия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — сказала она.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. До этого было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ за оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух человек.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром 4 апреля.

По данным источника «Известий», водитель не справился с управлением и автобус, пробив ограждение, съехал с эстакады на дорогу, где перевернулся на бок. В салоне в это время находились 20 человек. В результате аварии двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На фотографиях и видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что упавшая машина перегородила движение. Возле нее находятся медработники, сотрудники МЧС и ГИБДД.

На место происшествия сразу же после поступления информации об аварии выехали сотрудники Следственного комитета России по Московской области. Также на место прибыл исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как отметили в «Мострансавто», автобус 2017 года выпуска, последний техосмотр был проведен 23 марта. Перед выходом в рейс он прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Власти Московской области выплатят семьям погибших по 2 млн рублей.