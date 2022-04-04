Около 150 неисправных автобусов выявили в Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выявили порядка 150 неисправных пассажирских автобусов во время рейдовых мероприятий в Свердловской области. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Проверки проводились на автостанциях, автовокзалах и на маршрутах движения. Особое внимание инспекторы уделили междугородным перевозкам, а также перевозке детей на школьных автобусах. Сотрудники ГИБДД осматривали транспорт под видом простых пассажиров, пишет ИА «ТагилСити.Ру».

Всего удалось проверить свыше 2,7 тыс. автобусов. Инспекторы зафиксировали свыше 700 нарушений, допущенных водителями. Установлено, что 54 автобуса не прошли технический осмотр. В 47 автобусах не работали или не соответствовали требованиям тахографы. У восьми автобусов в конструкцию были внесены изменения, не согласованные с ГИБДД.

Неисправный транспорт был отправлен на штрафстоянки.