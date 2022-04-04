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Уровень воды поднялся на 128 см в реке Урал в Оренбуржье за сутки

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Гидрологическая обстановка в Оренбургской области характеризуется подъемом уровня воды в реках. До конца дня специалисты проведут 90 подрывов льда на водоемах.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, максимальный уровень реки Урал поднялся на 128 см. В целом на водоемах фиксируется подъем воды от 1 до 128 см, пишет РИА «Оренбуржье». На Ириклинском водохранилище уровень воды пока почти на 3,3 м ниже наивысшего уровня. Специалисты уже наблюдают полыньи и ледостав.

Ледоход на реке Урал наблюдается с начала апреля. По данным синоптиков, вскрытие водоема происходит раньше срока. По норме ледоход на Урале начинается 12 апреля.

Противопаводковые мероприятия запланированы на территории Светлинского района.

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