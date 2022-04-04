Новые автомобили в России подорожали за март на 40%

На фоне девальвации и приостановки поставок в России выросла стоимость новых автомобилей в среднем на 40% за март. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на дилеров и данные «Автостата».

По словам директора «Авилон-Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева, сильнее всего подорожали машины премиального сегмента (60%). Доступность этой категории автомобилей снизилась после ограничения новых поставок, возникшего в результате проблем с логистикой, и введенных против России санкций США, ЕС и Японии. Некоторые дилеры допускают падение продаж на 60% в марте и ожидают дальнейшего ухудшения.

По информации «Автостата», у 26 официально представленных на российском рынке автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы на сайтах, автомобили подорожали на 35–45%. АвтоВАЗ повысил цены на 11–47% в зависимости от модели и комплектации, а стоимость автомобилей Kia выросла на 24–39%.

Тюктеев также отметил, что автомобили, которые дилеры получили от производителей неделю назад, теперь являются основным товарным запасом на месяцы работы, что напрямую повлияло на стоимость. По его словам, запасов на складах хватит примерно на два-пять месяцев.

Как сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, продажи в марте рухнули приблизительно на 60%.

«В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%. Трафик в дилерских центрах минимальный», — заключил он.

Ранее, 1 апреля, Forbes сообщила, что Минпромторг готовится снизить требования к безопасности автомобилей для поддержки российского автопрома на фоне санкций. Для реализации этой меры предполагается принять особый технический регламент, который легализует использование деталей, полученных через серый импорт. Документ подготовлен по итогам совещания у вице-премьера Алексея Оверчука 22 марта, говорится в сопроводительном письме замглавы Минпромторга Александра Морозова.

В тот же день в пресс-службах автомобильных заводов КамАЗ, АвтоВАЗ и «Урал» заявили, что поддерживают инициативу министерства. В частности, в компании «АвтоВАЗ» отметили, что это решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала.

18 марта стало известно, что правительство России планирует временно смягчить экологические требования к выпускаемому автотранспорту для поддержания загрузки производств. По действующему техрегламенту, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать эконормам Евро-5 и выше. Но производить такие машины в грузовом сегменте заводы КамАЗ и «Урал» смогут лишь до апреля этого года. В частности, КамАЗ даже по единственной выпускаемой сейчас старой линейке грузовых автомобилей поколения К3 с двигателями экологического класса Евро-2 сильно зависим от иностранных комплектующих.

В марте о приостановке производств, расположенных на территории России, заявили в нескольких автокомпаниях, в том числе в Volkswagen, Ford, Mercedes и Renault.

Проблемы с поставками запчастей и приостановка производства автоконцернов начались после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.