Каир и Эр-Рияд подписали соглашение об инвестициях

Официальные представители Египта и Саудовской Аравии подписали межправительственное соглашение об инвестициях. Саудовский государственный инвестиционной фонд сделает вложения в египетскую экономику.

Сообщая об этом, портал Egipt Today отмечает, что на церемонии подписания присутствовал премьер Египта Мустафа Мадбули. Соглашение направлено на поддержку саудовского инвестфонда и на содействие достижению целей Египта по привлечению вложений в иностранной валюте и локализации современных технологий.

«Нефть и капитал» отмечает, что подписание документа стало кульминацией переговоров, которые страны провели для ускорения завершения процедур, связанных с инвестициями в египетскую экономику.

Обе стороны рассчитывают, что соглашение улучшит торговые связи между Египтом и Саудовской Аравией, а также поспособствует расширению деятельности и инвестиций в другие страны на региональном и международном уровнях.

Ранее сообщалось, что две российские авиакомпании 2 и 3 апреля выполнили рейсы в Египет и обратно. Таким образом, после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.