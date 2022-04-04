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Глава СК РФ поручил выяснить обстоятельства провокации в Буче

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести следственную проверку и дать процессуальную оценку информации об украинской провокации в Буче. Заявление появилось в понедельник, 4 апреля, в Telegram-канале СК РФ.

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По словам представителей ведомства, все фото- и видеоматериалы о якобы массовом убийстве мирных граждан киевская сторона создала исключительно ради дискредитации ВС РФ в глазах всего мира.

«Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер», — говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкин инициировал проверку всех обстоятельств с целью разоблачения фейковости всей провокационной информации. Оценка действиям будет дана по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Ранее в этот же день эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов назвал публикацию видео и других материалов из украинской Бучи одним из элементов информационной войны, которую массово проводят против России.

Сопоставив факты, он отметил, что российские войска покинули Бучу 30 марта, и на следующий день власти города объявили о начале входа в него украинских сил. При этом 1 и 2 апреля в Буче, как подчеркнул Буранов, уже находилась группировка украинских националистов, которые снимали оттуда видео без намеков на трупы, лежащих на улицах.

Ранее в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что ситуация в Буче — это низкая провокация и попытка сместить фокус с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Как отметил политик, Россия не может не отреагировать на произошедшее, добавив, что обвинять защищающую украинцев от неонацизма российскую армию в подобных действиях в отношении мирного населения — ужасная подлость.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности 4 апреля в связи с провокацией украинских радикалов в Буче. Британия, председательствующая в Совбезе, запрос отклонила.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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