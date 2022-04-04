Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, по готовности полного текста документа и конкретных формулировок. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала пусть созреет текст и поступит на подпись президенту, тогда можно будет говорить», — сказал журналистам представитель Кремля.

Вероятность подписания закона высокая, поскольку Россия не может допустить применение рестрикций, которые на Западе называют санкциями и с законностью которых Москва не согласна.

Как добавил Песков, инициатива направлена и на защиту бизнеса, который попал под западные санкции.

«Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту», — сказал Песков.

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России.

3 апреля Клишас заявил, что в понедельник в Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Сенатор также выразил надежду на оперативное рассмотрение поправок.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается, рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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