Прямой эфир
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции
Мир
Великобритания не дала согласия на созыв Совбеза ООН по Буче
Общество
Москвичам пообещали скорое потепление
Мир
Премьер Польши обвинил ФРГ в торможении жестких санкций против РФ
Мир
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов на территории Украины
Мир
Макрон заявил о поддержке новых санкций против России
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Мир
Вучич победил на президентских выборах в Сербии
Мир
Российские военные вытеснили националистов на окраины Мариуполя
Мир
На западном побережье Японии произошло третье за час землетрясение
Сюжет:

Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, по готовности полного текста документа и конкретных формулировок. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций
Процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым

«Сначала пусть созреет текст и поступит на подпись президенту, тогда можно будет говорить», — сказал журналистам представитель Кремля.

Вероятность подписания закона высокая, поскольку Россия не может допустить применение рестрикций, которые на Западе называют санкциями и с законностью которых Москва не согласна.

Как добавил Песков, инициатива направлена и на защиту бизнеса, который попал под западные санкции.

«Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту», — сказал Песков.

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России.

3 апреля Клишас заявил, что в понедельник в Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Сенатор также выразил надежду на оперативное рассмотрение поправок.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается, рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022