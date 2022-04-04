Военный историк назвал элементом информационной войны видео из Бучи

Публикация видео и других материалов из украинской Бучи является одним из элементов информационной войны, которая ведется против России. Такое мнение в понедельник, 4 апреля, «Известиям» выразил военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

Сопоставив факты, он отметил, что российские войска покинули Бучу 30 марта, и на следующий день власти города объявили о начале входа в него украинских сил. При этом 1 и 2 апреля в Буче, как подчеркнул Буранов, уже находилась группировка украинских националистов, которые снимали оттуда видео без намеков на трупы, лежащие на улицах.

«Еще проходит денек, и вдруг мы видим вот эти украинские пикапы, лежат тела вокруг, которых не было, и тела эти с белыми повязками. Что такое белое повязки? Белые повязки нужны для опознания людей нашими войсками, чтобы по ним случайно не выстрелили наши солдаты, которые в тот момент там находятся. Вопрос — зачем носить белые повязки через там один, два, три и четыре дня после того, как российские войска оттуда вышли. Ну это тоже явный подлог», — указал он.

Также Буранов отметил, что на распространенном видео один из «трупов» шевелится в кадре, а еще один вовсе встает. Помимо этих несостыковок в видео он указал, что фотографии, сделанные якобы после расстрела людей на улицах Бучи, и другие материалы оттуда, носят сугубо профессиональный характер. Сложно представить, что в условиях спецоперации кто-то фиксирует происходящее не на камеры телефонов, как это делают, например, и сами националисты, добавил он.

«А тут появляется целая плеяда профессионально сделанных кадров. Ну, конечно, это элемент большой информационно войны», — заявил историк.

При этом он указал, что расстрелы мирных граждан — это излюбленная практика украинских нацистов и их пособников. Особенно зверствуют они против мирных жителей, кто так или иначе пытался наладить получение российской гуманитарной помощи, записывая их в «пособники России».

Российская сторона, по его мнению, не зря сегодня созвала срочное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Буче, однако в рамках ведущейся простив нее информационной войны, в которой участвуют ведущие западные СМИ, доказать зарубежной общественности непричастность российских военных к произошедшему будет проблематично.

Ранее в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что ситуация в Буче — это низкая провокация и попытка сместить фокус с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Как отметил политик, Россия не может не отреагировать на произошедшее, добавив, что обвинять защищающую украинцев от неонацизма российскую армию в подобных действиях в отношении мирного населения — ужасная подлость.

Украинская сторона начала распространять сообщения якобы о большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности 4 апреля в связи с провокацией украинских радикалов в Буче. Британия, председательствующая в Совбезе, запрос отклонила.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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