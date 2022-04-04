Эксперт заявил о неспособности США решить проблему недоинвестирования нефтедобычи

Продажа нефти из стратегических резервов (SPR) США, несмотря на объем, по-прежнему остается временной мерой и не способна решить структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи. Об этом заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в понедельник, 4 апреля.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года. Ведомство должно получить заявки на продажи не позднее 12 апреля и заключать контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль пройдут с площадок SPR: до 20,5 млн баррелей — с Big Hill, до 21,5 млн баррелей — с West Hackberry, до 18 млн баррелей — с Bryan Mound, до 10 млн баррелей — с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти. На конец марта этого года в них было 570 млн баррелей черного золота.

Галактионов рассказал, что 1 апреля члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за Вашингтоном. Конкретные объемы пока не уточнялись.

По его словам, нефтяные котировки в тот день показали небольшое снижение. 31 марта цены отыграли заявления о том, что объем продаж нефти из стратегических резервов США в ближайшие шесть месяцев может составить до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).

«Технически цена нефти Brent подошла к среднесрочному восходящему тренду, от которого в моменте удалось отскочить, но пока она остается в его районе. Пробой данной поддержки будет негативным сигналом со смещением ближайших ориентиров в район $95 [за баррель]» — сказал эксперт.

Он напомнил, что 31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с, отметил Галактинов. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» заявил, что в понедельник нефтяные котировки растут «на скромные 0,3%, до $104,7 за баррель Brent». Дисконт же нефти российского сорта Urals к эталону Brent остается вблизи $31 с барреля. С 1 апреля Россия повысила экспортную пошлину на Urals на $2,9, до $61,2 за 1 т.

По данным лондонской биржи ICE на 12:43 мск, баррель нефи Brent стоит $103,91 за бочку.

«Сдерживающее влияние оказывают новости с Ближнего Востока, где коалиция под руководством Саудовской Аравии и йеменские хуситы-повстанцы договорились о прекращении огня на два месяца при посредничестве ООН», — указал он.



По словам эксперта, участники рынка ожидают публикации свежих данных по отпускным ценам на отгрузку сырой нефти ближневосточными производителями.



Кроме того, сохраняется давление на котировки со стороны локдаунов в Китае из-за пандемии. В стране зарегистрировано более 13 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и появляются новые подтипы штамма «Омикрон», рассказал он.



В то же время, отмечает специалист, в прошедшие выходные обозначились новые угрозы со стороны Евросоюза в отношении российского импорта энергоносителей. По данным газеты FT, которая ссылается на источники, знакомые с ситуацией, послы альянса рассмотрят новые ограничения 6 апреля.

Как заявил 4 апреля заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, США принудили Европу ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из РФ, но и увеличили за минувшую неделю объем ее поставок на 43%, до 100 тыс. б/с. Он предупредил Европу, что ей следует ждать от Вашингтона подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что европейцам Штаты аналогичных мер не позволяют.

Так, в конце марта Штаты решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и спустя месяц после введения первых санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

8 марта Вашингтон запретил весь импорт газа и нефти из РФ. Он признал, что последствия от таких ограниченйи ударят и по самим США, где стоимость бензина достигла исторического максимума.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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