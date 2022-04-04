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Политолог оценил победу Орбана на выборах в Венгрии

Политолог Трухачев: после победы Орбана на парламентских выборах отношения Венгрии и РФ не изменятся
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Столь уверенная победа Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии неожиданна. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил «Известиям» доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

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«Такой результат, столь уверенная победа [Виктора Орбана] — неожиданность. <…> В отношениях с Россией должно все продолжится, как идет, разница будет заключаться в том, что Венгрии еще сильнее будут выкручивать руки в Евросоюзе и в НАТО, несмотря на итоги выборов. Там получили большой ушат холодной воды, и на Западе просто так это дело не оставят», — отметил он.

При этом эксперт предположил, что более уверенный результат на выборах альянса оппозиционных партий негативно сказался бы на отношениях Будапешта и Москвы. Однако такой исход совершенно необязательно привел бы к позитивным сдвигам в отношениях с Киевом из-за проблемы закарпатских венгров.

«Плохое отношение к России необязательно означает хорошее отношение к Украине. Но то, что [в случае более уверенного результата оппозиции] венгров так или иначе принудили бы участвовать в вооружении Украины, образ которой оставляет желать лучшего, — это конечно же, сыграло определенную роль [в столь уверенной победе партии «Фидес»], хотя больше сыграл свою роль фактор выкручивания рук со стороны Евросоюза. Такое неприкрытое давление вызвало отторжение у венгерского избирателя, особенно в глубинке», — заключил Трухачев.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил Орбана с победой на парламентских выборах. В телеграмме российский лидер отметил, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии. После победы Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

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