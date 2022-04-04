СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением на участников акции в поддержку РФ в столице Греции. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, в Афинах неизвестные с украинскими флагами напали на участников автопробега в поддержку России и русскоязычного населения и повредили машины.

Мать несовершеннолетней пострадавшей 3 апреля рассказала, как украинцы напали на машину, где находилась ее семилетняя дочь. В результате ребенок получил травмы. По словам женщины, автомобили двигались колонной, на одном из участков дороги полиция перекрыла им дорогу и указала проезжать в другом направлении, где оказались украинцы.

«Они вырвали из рук дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг, они его также схватили. Они выбили стекла с обеих сторон», — уточнила она.

По ее слова, полицейские видели, что происходит, но не пытались остановить нападавших.

Представитель МИД РФ, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил 1 апреля, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за границей на фоне специальной операции по защите Донбасса.

Также в начале апреля председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал в интервью «Известиям» о многочисленных фактах нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. По его мнению, на преодоление русофобии потребуются годы.

В середине февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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