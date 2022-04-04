Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля

На дорогах Москвы вечером 4 апреля ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Как пишет РИАМО, из-за проведения строительных работ дорожное движение ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Основные затруднения в движении могут возникнуть в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Из-за пробок горожан призвали перемещаться на метро по центру Москвы. При движении по вылетным магистралям с выделенными полосами до пункта назначения быстрее удастся добраться на такси и наземном транспорте.

31 марта стало известно, что более 1 тыс. км автодорог отремонтируют в Московской области в 2022 году. К нормативному состоянию будет приведено свыше 600 муниципальных дорог протяженностью порядка 456 км и 170 участков длиной свыше 600 км на региональной сети.

Завершить ремонтный сезон планируется к осени.