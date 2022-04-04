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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 14

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Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Волоколамске выросло до 14 человек. Об этом в понедельник, 4 апреля, в ходе совещания у губернатора региона Андрея Воробьева сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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По ее данным, четверо из пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

«Двое вертолетами улетели сразу в Красногорск в травмцентр первого уровня, двое — сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск», — сказала она.

Другие пострадавшие находятся в Волоколамской ЦРБ, медики следят за их состоянием.

Пассажирский автобус упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром в понедельник. На месте ДТП двое пассажиров погибли, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медучреждения.

Водитель автобуса, по некоторым данным, задержан полицейскими. Мужчина пострадал и находится в стрессовом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В салоне автобуса в момент аварии было 20 человек. Обстоятельства аварии выясняются. В ликвидации последствий ДТП задействовали 41 человека и 15 единиц техники.

Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Прокуратура организовала проверку. Проверки по факту аварии начали региональные СК и прокуратура. Следователям поручено возбудить уголовное дело.

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