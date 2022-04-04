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Аналитик заявил о риске экономической катастрофы из-за санкций Запада

Аналитик Роули: санкционная война Запада против России спровоцирует мировую экономическую катастрофу
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Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. Об этом 3 апреля написал специалист в области финансов и экономики Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post.

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По его словам, когда мировая экономика хорошо функционирует на протяжении длительного времени, обеспечивая стабильность цен и низкие процентные ставки, возникает соблазн думать, что система сможет принять неизбирательные и необдуманные удары, оставаясь при этом устойчивой.

Однако слишком большое количество ударов заставят ее пошатнуться, отмечает он.

«Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших», — отметил эксперт.

Последствия стран Запада в отношении России будут тяжелее, чем предполагалось, продолжил он.

«Это будет не только вопрос нехватки энергии и продовольствия, но и каскадный обвал производства, поскольку разорвутся многочисленные линии снабжения из Европы и Азии в Америку и так далее», — отметил эксперт.

По его мнению, это происходит, когда вопросы национальной безопасности ставятся выше экономических соображений.

«Санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну», — продолжил он.

Итогом антироссийских санкций станет глобальная рецессия или в лучшем случае длительный период стагфляции, то есть рост цен и стагнация производства.

«Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их надо уволить», — поделился он мнением.

Как заключил Роули, в конце марта один их его читателей предложил разделить глобальную экономику на две закрытые непересекающиеся системы. Одна бы работала по системе США, вторая — по китайской.

«В некотором смысле элегантное решение, но оно может привести если не к войне миров, то по крайней мере к войне полушарий», — отметил эксперт.

Антироссийские санкции, введенные на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, уже привели к разрыву логистических цепочек в поставках, росту цен на ряд товаров и увеличению безработицы.

Так, 1 апреля представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что в Белом доме обеспокоены возможным ухудшением ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке на фоне кризиса вокруг Украины.

В тот же день директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский рассказал, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

По данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому сбои поставок привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

В феврале ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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