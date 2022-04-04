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В Госдуме призвали обеспечить безопасность Фуркаду после угроз в соцсетях

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал обеспечить безопасность французскому биатлонисту Симону Фуркаду, получившему угрозы в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов на юниорском чемпионате мира-2022 по биатлону в США. Об этом он заявил 3 апреля, в разговоре со «Спорт-Экспресс».

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«Это и есть хваленая европейская демократия, где человек высказывает свою позицию и получает угрозы. Министерство внутренних дел Франции обязано обеспечить безопасность человека, который высказывает свое мнение. Человек сказал, сделал поступок, а сейчас угрозы. Нужно обеспечить безопасность», — сказал он.

Свищев отметил, что многие спортсмены и чиновники высказывают поддержку российским атлетам в связи с угрозами и отстранением от соревнований. По его мнению, спортсмены не заслужили такого количества необоснованных претензий.

Ранее в тот же день Фуркада поддержала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она назвала реакцию Запада на поступок спортсмена чистой политикой.

1 апреля российский биатлонист и член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов сообщил, что российскую команду сняли с участия в эстафете.

После этого Фуркад порвал флаг своей страны и сложил из него триколор России. Он объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены. Как рассказал француз, человек из оргкомитета убрал российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров.

По словам Фуркада, после произошедшего он получил сотни враждебных сообщений в социальных сетях.

Международный союз биатлонистов (IBU) 29 марта сообщил о том, что приостанавливает членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в своей организации. В IBU заявили, что обе организации якобы нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов, что идет вразрез с конституцией IBU. При этом в Международном союзе биатлонистов оговорились, что данное решение может быть пересмотрено после изменения оговоренных обстоятельств в будущем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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