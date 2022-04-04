Появилось видео задержания сторонника украинских неонацистов в Крыму

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания сторонника украинских неонацистов в Крыму. По информации ведомства, фигурант причастен к хранению взрывных устройств.

На кадрах показано, как группа силовиков в бронежилетах поднимается по лестнице и затем проникает в квартиру подозреваемого.

В ходе обыска, зафиксированного на видео, у мужчины изымаются пистолет, тротил, порох и самодельную бомбу со взрывчаткой более 500 г. Также изъяты военная форма с украинскими шевронами, средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, в том числе фотографии с изображением националистической символики, и переписка с членами украинских националистических батальонов. Кроме того, татуировки с нацистской символикой заметили на теле задержанного.

Ранее в этот день пресс-служба сообщала о задержании сторонника украинских неонацистов. Отмечалось, что мужчина — житель Алушты 1982 года рождения.

Устанавливаются другие подробности по делу.

Ранее, 31 марта, сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он был задержан при попытке выехать на Украину. Задержанный 1971 года рождения проходил службу в Донецкой Народной Республике (ДНР), а в последнее время проживал на территории Крыма. Мужчина на постоянной основе поддерживал контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

За день до этого стало известно о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России. У задержанных были изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, фото- и видеозаписи акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вербовке.