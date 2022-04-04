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В эфире польского телевидения показали украинцев с символикой нацистов

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Один из польских телеканалов продемонстрировал в эфире «мирных украинских граждан», за спиной которых находилась нацистская свастика.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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Журналисты беседовали с мужчиной и женщиной. При этом на заднем плане у украинцев находился нацистский символ.

Кроме того, о фальсификациях, которые распространяют некоторые СМИ по ситуации на Украине, заявил итальянский аналитический центр. Специалисты назвали фейком опубликованный материал одного из крупнейших ежедневных изданий La Stampa.

На фото были представлены последствия якобы обстрела российскими военными украинского города. Хотя в действительности на снимках был показан Донецк после обстрела вооруженных сил Украины ракетой «Точка -У».

Тогда погиб 21 человек.

31 марта стало известно, что информационное агентство URA.RU намерено подать в суд на La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка о действиях российской армии.

30 марта американское издание New York Post попыталось выдать результаты удара украинской армии по домам в Донецке за свидетельства «российских обстрелов городов». В материале говорилось о якобы совершенных Вооруженными силами России ударах по Киеву и Чернигову. При этом в качестве иллюстрации обстрелов издание привело кадры, на которых показаны последствия попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером особого цинизма публикацию газеты La Stampa. Дипломат подчеркнула, что на перечисление названий газет, тиражирующих дезинформацию, «ушел бы весь день».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Операцию по защите мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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