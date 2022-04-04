Bloomberg: Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году

Россия может извлечь рекордную прибыль на экспорте нефти и газа в условиях санкций, заработав почти $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году. Такой прогноз опубликовало 1 апреля агентство Bloomberg.

«Несмотря на удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь $240 млрд», — говорится в материале.

По данным агентства, произойти это может, если крупнейшие торговые партнеры России не откажутся от поставок российских энергоносителей. При этом доходы от продажи нефти и газа уже позволили Москве смягчить последствия санкций, отмечают эксперты.

В то же время, по мнению аналитиков лондонского TS Lombard, сочетание резкого удешевления рубля и рост цен на нефть могут еще больше усилить зависимость России от экспорта нефти и газа.

До этого, 31 марта, немецкий эксперт Янис Клюге предположил , что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. Он также отметил, что цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз.

Ранее в этот день в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

Тогда же, в последний день марта, президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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