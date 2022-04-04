Макрон допустил введение новых санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает введение нового пакета санкций против России из-за ситуации в украинском населенном пункте Буча. Об этом он сказал в понедельник, 4 апреля, в эфире радиостанции France Inter, передает Reuters.

«То, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами», — заявил он.

Макрон добавил, что новые санкций против Москвы будут касаться российских энергоресурсов, в частности угля и нефти. По его словам, консультации на европейском уровне должны пройти в ближайшие дни.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. До этого сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию. При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии совместно с союзниками ввести новые санкции против России, а также подтвердил готовность Германии продолжать поставки оружия Украине. Так, 30 марта сообщалось о возможных поставках Германии дополнительного вооружения Украине на сумму €300 млн.

Западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.