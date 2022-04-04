В ДНР сообщили о гибели более 70 мирных жителей за 47 дней

Более 1000 мирных жителей получили ранения и 72 умерли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за 47 дней эскалации конфликта, сообщили 4 апреля в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Установить реальное количество жертв среди гражданских лиц пока невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях ДНР», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что повреждены 1896 домов, 488 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 28 медицинских и 66 образовательных учреждений, 112 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 259 объектов электро-, водо- и газоснабжения. За 47 дней эскалации СЦКК зафиксировал 1627 фактов ведения огня, из них 1449 с применением тяжелого вооружения. Всего украинские войска выпустили 18 550 боеприпасов различного калибра.

В понедельник, 4 апреля, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил Донецкой Народной Республики. Всего, по его словам, под контролем сил республики находится около 40% населенных пунктов. Бои продолжаются в районе Старомарьинки, есть продвижение между Донецком и Горловкой. За сутки в ДНР ранения получил 21 мирный житель, в том числе один ребенок. При этом Басурин отметил, что территория республики впервые не обстреливалась «Градами».

В середине февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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