Полиция проводит проверку после наезда машины на ребенка в Магадане

Правоохранительные органы Магадана начали проверку после ДТП, в котором пострадал семилетний ребенок. Дорожная авария произошла 1 апреля на улице Набережной реки Магаданки.

Установлено, что 29-летний водитель автомобиля Nissan Primera сбил мальчика, нарушившего правила дорожного движения. Он переходил дорогу в жилой зоне, создавая необоснованную помеху для движения транспорта, объяснили ИА MagadanMedia в отделении по пропаганде УГИБДД УМВД по Магаданской области.

В результате ДТП мальчик получил повреждения и обратился за помощью в больницу.

21 марта во дворе жилого дома под Санкт-Петербургом водитель иномарки перепутал тормоз и газ, в результате чего сбил двух детей. После наезда водитель непродолжительное время пребывал в состоянии шока, затем бросился на помощь детям.