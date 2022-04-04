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Что было на неделе: массовые посадки, большие осадки и сожженный британский флаг

Последние события в мире в фотообъективе
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: Getty Images/NurPhoto/Pradeep Dambarage
В Шри-Ланке предотвращена попытка государственного переворота и введено чрезвычайное положение. Беспорядки начались на фоне продолжающегося экономического кризиса и острой нехватки продуктов питания и энергоносителей на острове. Это и другие события ушедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: Getty Images/NurPhoto/Fachrul Reza
У мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан, в течение которого верующим надлежит соблюдать строгий пост от восхода до заката
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Ров вокруг лондонского Тауэра засаживают растениями, которые должны расцвести к празднованию платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в этом году
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/KCNA
Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил посадкой деревьев участниками II конференции секретарей первичных комитетов правящей Трудовой партии Кореи (кроме нее в стране действуют Социал-демократическая партия Кореи и Партия молодых друзей небесного пути Чхондогё-Чхонудан)
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu
В 40-ю годовщину начала Фолклендской войны демонстранты в Буэнос-Айресе сожгли флаг Соединенного Королевства перед британским посольством в Аргентине
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Suhaib Salem
30 марта народ Палестины вновь отметил День защиты земли массовыми демонстрациями. Эта дата посвящена изгнанию в марте 1976 года властями Израиля палестинцев из Галилеи
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni
Индийская народность маратхи 2 апреля отмечала наступление нового года по своему национальному календарю
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Dominic Lipinski
Британская королевская семья во главе с Елизаветой II посетила поминальную службу в годовщину смерти принца Филиппа
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Циклон «Катарина» принес сильнейшие снегопады в российскую столицу. По оценкам метеорологов, за выходные в Москве выпало 50–60% месячной нормы осадков
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