Что было на неделе: массовые посадки, большие осадки и сожженный британский флаг

В Шри-Ланке предотвращена попытка государственного переворота и введено чрезвычайное положение. Беспорядки начались на фоне продолжающегося экономического кризиса и острой нехватки продуктов питания и энергоносителей на острове. Это и другие события ушедшей недели — в фотогалерее «Известий»