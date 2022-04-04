Москвичам пообещали скорое потепление

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 4 апреля, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

По словам метеоролога, погода придет в норму. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу недели вернется в привычные для весны значения.

«Во вторник погода будет облачная, без осадков, к вечеру возможен мокрый снег. В ночные часы температура воздуха ночью составит -2...-4 градусов, днем — +1...+4 градуса. В среду мы ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью составит -4...+1 градус, а днем от 0 до 5 градусов тепла. 7 и 8 апреля московский регион окажется в теплом секторе атлантического циклона и температура воздуха днем составит +10...+13 градусов», — рассказала Позднякова.

Кроме того, ожидается, что высота снега значительно уменьшится.

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Также, по словам Тишковца, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.