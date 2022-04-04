Вертолетное сообщение в Карагинском районе Камчатки возобновляется

Летом 2022 года после перерыва возобновится вертолетное сообщение между населенными пунктами Карагинского района Камчатки. Перевозками будет заниматься компания «Витязь-Аэро».

В краевом правительстве уверены, что это позволит повысить доступность отдаленных населенных пунктов, таких как Ивашка, Тымлат и Ильпырский.

После ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в Оссоре в 2021 году жители района получили возможность добираться до Петропавловска-Камчатского за полтора часа. Также значительно ускорилась доставка почты и социально значимых грузов, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на главу района Владислава Гаврилова.

До того как ВПП в Оссоре начала работать, пассажиры добирались из столицы края в поселки с пересадкой в Тиличиках. При хорошей погоде перелет занимал более пяти часов.