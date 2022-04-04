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Источники сообщили о возможном возобновлении работы заводов Volkswagen

«Ведомости»: источники сообщили о возможном возобновлении работы заводов Volkswagen
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Заводы Volkswagen Group Rus, расположенные в Калуге и Нижнем Новгороде, могут возобновить работу в июне-июле 2022 года. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Эти предприятия приостановили производство 3 марта. Сотрудникам сообщили о простое до 12 мая, однако, «по подтвержденным прогнозам», он продлится до июля включительно. Как уточнили собеседники издания, поставки некоторых деталей зависли на границе с Польшей, а транзит через Украину теперь невозможен. Рассматривается вариант поставок в Стамбул и далее через Грузию, пишет НСН.

Руководство компании рассчитывает решить вопрос к середине мая, отмечает телеканал «360».

О том, что свою работу прекратили европейские заводы BMW и Volkswagen из-за остановки поставок деталей с Украины, стало известно в марте. Автопроизводители столкнулись с дефицитом электрических кабелей: Украина поставляла в Европу около 20% таких деталей.

Как напоминает сайт kp.ru, Volkswagen, который объединяет на рынке России работу сразу семи марок концерна, также прекратил поставки своих автомобилей в страну.

Гендиректор Volkswagen подчеркивал, что ведется поиск альтернативных путей, также рассматривалась замена оборудования на производстве.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

1 марта сообщалось, что мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили о приостановлении поставок в Россию на фоне спецоперации российских военных по защите Донбасса.

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