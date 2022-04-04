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«Роскосмос» в день рождения НАТО пошутил над альянсом

Рогозин: Россия наблюдает за НАТО из космоса
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Госкорпорация «Роскосмос» 4 апреля опубликовала в своем Telegram-канале фотографию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сделанную со спутника. «Нам сверху видно все, ты так и знай!» — говорится в подписи к изображению.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своих соцсетях напомнил, что в этот день 73 года назад был основан альянс. «4 апреля 1949 года представителями 12 стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) был подписан Североатлантический договор. Так родилась НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну», — написал он, отметив, что Россия наблюдает за НАТО.

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Ранее, 3 апреля, Рогозин заявил, что «Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых осуществляет военную поддержку Украины. Такую позицию он озвучил в ответ на сообщение главы «Росатома» Алексея Лихачева о продолжении всех международных проектов.

2 апреля Рогозин сообщил, что Европейское, Канадское космические агентства и NASA не хотят заниматься вопросом снятия санкций против космической отрасли России. При этом иностранные агентства заявили, что поддерживают сотрудничество на Международной космической станции (МКС).

По словам гендиректора «Роскосмоса», корпорация готовит доклад руководству РФ о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках МКС на фоне санкций.

24 марта Рогозин предположил, что с конца следующего года РФ получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, Россия сможет запускать ракеты всех классов.

Санкции в отношении России были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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