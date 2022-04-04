МЧС предупредило об опасных явлениях в Хабаровском крае

На всей территории Хабаровского края ожидаются неблагоприятные и опасные погодные явления. Об этом жителей предупредило ГУ МЧС по региону. Непогоду принесет в край юго-западный циклон.

Так, в период с 5 по 6 апреля не исключены осадки, местами сильные и очень сильные, усиление юго-западного ветра порывами до 24 м/с, а на Охотском побережье — до 28 м/с. Также прогнозируются местами отложение мокрого снега, снежный накат, гололедица. В Хабаровске юго-западный ветер усилится до 24 м/с, пишет ИА AmurMedia.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 6 апреля начнется постепенное потепление, температурный фон днем будет в диапазоне 6–12 градусов тепла.