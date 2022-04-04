В Петербурге мужчина открыл стрельбу по прохожему у «Магнита»

В Петербурге мужчина открыл стрельбу по прохожему у «Магнита»

2022-04-04 10:49:37

2022-04-04 10:49:37

2022-04-04 10:49:37

2022-04-04 10:49:37

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