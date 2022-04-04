Прокуратура начала проверку после падения автобуса с эстакады в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с падением пассажирского автобуса с эстакады на трассе М-9.

По данным ГУ МЧС, в результате аварии погибли два человека, 18 пострадали. Всего в автобусе находились 20 человек.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Волоколамской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко», — указали в прокуратуре.

По данным «Известий», водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пробило ограждение и рухнуло с эстакады на дорогу. На месте ДТП работают медики и экстренные службы.