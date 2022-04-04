Военный эксперт указал на собственные цели Британии и ФРГ в ситуации с Украиной

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после выхода из Евросоюза (ЕС) Великобритания использует украинский кризис, чтобы занять ведущее положение на континенте в позиции главной державы НАТО.

По его словам, британские власти начали действовать таким образом уже давно. В качестве примеров он привел заход эсминца Defender в территориальные воды России около Крыма и полеты разведывательной авиации около границ страны.

«Сейчас это поставки переносных зенитно-ракетных комплексов (на Украину. — Ред.), которые считаются достаточно эффективными. Советники, которые работали и натаскивали командиров украинских националистических батальонов, также свидетельствуют об этом», — заявил Дандыкин в беседе с телеканалом «360» 3 апреля.

Эксперт выразил мнение, что Германия — страна, переживающая комплекс поражения во Второй мировой войне, — не испытывает ни малейшего желания участвовать в разрешении кризиса на Украине. Вместо этого ФРГ желает сохранить высокий уровень жизни и статус первой европейской экономики, которого она добилась, но ей сложно сопротивляться давлению США, пишет Pravda.Ru.

«Но Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои Вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев. Поэтому здесь можно понять и критику Украины в отношении Германии», — подытожил эксперт.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует призвать канцлера ФРГ Олафа Шольца усилить санкции в отношении России.

Накануне британский премьер заявил, что Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских Вооруженных сил.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ.

Как пишет Life.ru, ранее в бундесвере пообещали «ни в коем случае» не задействовать военных Германии на Украине. Генеральный инспектор Вооруженных сил страны Эберхард Цорн напомнил, что об этом ранее заявляли федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима», напоминает сайт kp.ru.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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