Российские военные вытеснили националистов на окраины Мариуполя

Бои за Мариуполь выходят на финальную стадию, российские военные оттеснили националистов на окраины города, ближе к промзоне и намерены их полностью блокировать. Об этом 4 апреля сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков с места событий.

Как он рассказал, журналистам советуют держаться за стенами, на открытое пространство лучше не выходить. Еще остались многоэтажки, занятые украинскими боевиками. Военным приходится зачищать их метр за метром.

«Мы открываем дверь, закидываем шашку и выкуриваем», — рассказал журналисту один из морпехов.

Помогают им военнослужащие из Чечни.

Местные жители по-прежнему скрываются в бомбоубежищах и подвалах домов. В одном из них находятся около ста человек, в основном старики и дети.

Один из местных жителей рассказал, как действуют националисты. По его словам, мужчин раздевают, выводят и расстреливают.

«Мужик шел с водой, они его расстреляли, забрали баклажки и ушли. Они сидят под подъездами, кто с этой стороны идет, всех долбят», — рассказал местный житель по имени Владимир.

Как отметил в понедельник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, центр Мариуполя перешел под контроль сил республики.

«В Мариуполе идет все-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города, это один из районов, которые нам оказывали сопротивление, остается промзона и порт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Бои идут в районе Старомарьинки, на данный момент около 40% населенных пунктов находятся под контролем сил ДНР, добавил он.

Накануне в Минобороны России заявили, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции по вывозу из Мариуполя населения и иностранцев. Он напомнил, что российская сторона с 06:00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

31 марта Мизинцев сообщил об еще одном срыве эвакуации жителей Мариуполя из-за действий украинских бойцов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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