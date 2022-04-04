Каждую пятницу в апреле в Хабаровске сделают санитарной

Коммунальные службы Хабаровска начинают усиленную очистку города от мусора. Санитарной станет каждая пятница апреля.

В первую очередь предстоит уборка прилегающих к многоквартирным домам территорий. Предстоит ремонт детских и спортивных площадок. Будет усилена работа по уборке мусора и устранению нелегальной рекламы, приведены в порядок входные группы и цоколи домов.

Мэр города Сергей Кравчук распорядился проверить, как организован выезд со строительных площадок. Застройщики должны предусмотреть отсыпку территории и организовать помывочные пункты, чтобы грузовики не растаскивали грязь.

На этой неделе начнется ямочный ремонт с использованием горячего асфальта, Горзеленстрой приступит к формированию газонов: уберет мусор, грязь и старые ветки.

Мешки, оставленные возле дорог, будут оперативно вывозить на полигоны. Главам районных комитетов дали задание проконтролировать акарицидную обработку городских пространств от клещей, пишет ИА AmurMedia.