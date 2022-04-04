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Клишас: Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций

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Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 4 апреля, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — отметил сенатор.

Ранее он сообщал, что депутаты и сенаторы внесут в Госдуму в понедельник поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Как признался политик, отмечает «Газета.Ru», он рассчитывает на оперативное рассмотрение поправок нижней палаты парламента.

До этого в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

3 апреля Клишас заявил, что в понедельник в Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены странами Запада заранее. По его мнению, рестрикции против страны ввели бы в любом случае. Как заключил российский лидер, от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается.

4 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует призвать канцлера ФРГ Олафа Шольца усилить санкции в отношении России. Он намерен убедить немецкого канцлера в необходимости усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Москву.

Накануне британский премьер заявил, что Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. В тот же день Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Так, по его по оценке, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка. Кроме того, западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента РФ, подчеркнул Песков.

Страны Запада начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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