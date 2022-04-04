Антонов: США замалчивают данные об обстреле Бучи ВСУ после отвода российских войск

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты замалчивают артобстрел Бучи со стороны украинских военных, который мог привести к жертвам среди гражданского населения.

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», — сказал Антонов в беседе с изданием Newsweek в понедельник, 4 апреля.

Он указал на очевидность того, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию», пишет Pravda.Ru.

Ранее власти и СМИ Украины опубликовали фото и видео, сделанные якобы в Буче Киевской области, на которых на дороге лежат погибшие, отмечает телеканал «360». Пользователи Сети указали на то, что лежащие тела двигают руками, когда мимо проезжает военная техника. Кроме того, в зеркале заднего вида автомобиля автора видео пользователи заметили, как один из «погибших» встал сразу после того, как авто проехало мимо.

Ранее Министерство обороны России опровергло обвинения Киева в якобы применении насилия к мирным жителям в Буче. Российские военные, находясь там, занимались раздачей гуманитарной помощи людям. Это же 31 марта подтвердил в видеообращении мэр города Анатолий Федорук, которое опубликовал на следующий день. О каких-либо расстрелянных людях он не упоминал, пишет RT.

30 марта российские военные покинули Бучу.

В Минобороны РФ подчеркнули, что это является очередной постановкой киевского режима, как ранее это было сделано с роддомом в Мариуполе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры, пишет сайт kp.ru.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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