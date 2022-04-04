На западном побережье Японии произошло третье за час землетрясение

Три землетрясения менее чем за час произошли на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило главное метеорологическое управление.

Первые два землетрясения произошли с интервалом всего в несколько минут — в 10:26 и 10:28 по местному времени (4:26 и 4:28 мск). Магнитуда составляла 4,3 и 4,1 соответственно. Очаг залегал на глубине 10 км.

Менее чем через час, в 11:18 (5:18 мск), в том же районе произошло третье землетрясение магнитудой 4,0.

Отмечается, что угрозы цунами нет.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. По информации энергетической компании Hokuriku Electric Power Company (HEPCO), поступившей незадолго до третьего землетрясения, природные катаклизмы не вызвали каких-либо нештатных ситуаций на находящейся в префектуре Исикава АЭС «Сика».

Ранее, 17 марта, сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в Токио. Кроме того, в регионе была объявлена угроза цунами высотой около метра. После этого компания Toyota Motor приняла решение приостановить работу 18 производственных линий на 11 заводах в Японии.